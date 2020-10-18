بجرافتي محمد صلاح جامعة بنها تفتتح صالة الأنشطة (صور)

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:23 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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افتتح الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، صالة الانشطة الطلابية بكلية الطب البيطرى جامعة بنها وكان يرافقة الدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية والدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة والدكتور حسام فؤاد عطية وكيل الكلية لئون التعليم والطلاب ووليد احمد الوكيل رئيس جهاز رعاية الشباب واساتذة من الكلية والعاملين برعاية الشباب.


واستمع نائب رئيس الجامعة لشرح عميد الكلية حول صالة الانشطة الرياضية والتي بها اماكن مختلفة للممارسة الانشطة الطلابية مثل الشطرنج والتنس الطاولة واجهزة الجيم المختلفة ومعرض فنى للرسمات الطلاب وقد قام عمرو هجرس مسؤل اللجنة الفنية برسم العديد من الرسمات مثل اللاعب محمد صلاح والعاب ورسومات مختلفة على الحائط.


وأشار عميد الكلية أن هذه الصالة تم تجهيزها على أعلى مستوى واخذ الاحتياطات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا منوها ان الصالة مخصصة لممارسة النشاط للطلاب من البنين والبنات لجميع الانشطة المختلفة.
بجرافتي محمد صلاح جامعة بنها تفتتح صالة الأنشطة (صور)
بجرافتي محمد صلاح جامعة بنها تفتتح صالة الأنشطة (صور)
بجرافتي محمد صلاح جامعة بنها تفتتح صالة الأنشطة (صور)
بجرافتي محمد صلاح جامعة بنها تفتتح صالة الأنشطة (صور)
بجرافتي محمد صلاح جامعة بنها تفتتح صالة الأنشطة (صور)
بجرافتي محمد صلاح جامعة بنها تفتتح صالة الأنشطة (صور)

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