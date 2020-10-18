"سكني": استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة بالمدينة المنورة

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن تواصل عمليات الحجز لأكثر من 9 آلاف وحدة سكنية متنوعة والتي يوفرها برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان للمستفيدين بمنطقة المدينة المنورة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.





وأوضح البيان الصادر عن "سكني" اليوم الأحد، أن هذه الوحدات تتوزع في 7 مشاريع حيوية متكاملة الخدمات في المدينة المنورة وينبع، يُنفذها عدد من المطورين العقاريين المُؤهلين.

وأوضح برنامج سكني أنه يمكن الاستفادة من هذه الوحدات باختيارها ومعاينة مواقعها والحصول على عروض أسعار لها من الجهات التمويلية الأنسب لهم ضمن إجراءات سهلة ميسرة، بمتوسط قسط شهري يصل لنحو 1200 ريال، وبأسعار تبدأ من 277 ألف ريال.

وتضم منطقة المدينة المنورة 7 مشاريع سكنية تحت الإنشاء توفر نحو 9550 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والفلل و"تاون هاوس"، ضمن خيارات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

كما تضم المنطقة 6 مخططات سكنية توفر 7586 قطعة أرض، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.