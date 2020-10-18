إجراءات طبية للزمالك قبل مواجهة الرجاء

قام الطاقم الطبي المتواجد بملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، والذي يستضيف لقاء الزمالك والرجاء مساء اليوم، باتخاذ كافة الإجراءات الطبية وتعقيم الأماكن والجنبات داخل الملعب، من غرف ملابس ومقاعد البدلاء و بعض الأمور الاحترازية الأخرى.









يأتي ذلك وفقا للبروتوكول الطبي والشروط الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، والتي تم التشديد عليها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" .









ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



