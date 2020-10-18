السعيد ودونجا ينضمان لتدريبات بيراميدز الجماعية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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انضم قائد فريق بيراميدز، عبد الله السعيد، للتدريبات الجماعية، بصحبة زميله نبيل عماد دونجا، في ثالث تدريبات الفريق في الدار البيضاء استعدادا لملاقاة حوريا كوناكري الغيني.


واكتفى السعيد ودونجا في مراني الفريق منذ الوصول لكازبلانكا بأداء تدريبات خاصة لتجهيزهما، قبل أن يشاركا في المران الجماعي اليوم، في ثالث التدريبات، بملعب مولاي رشيد.


وظهر نجما الفريق بشكل طيب للغاية في المران الجماعي، في حين واصل التونسي عمر العيوني المران الخاص لتجهيزه من شد العضلة الضامة.


يذكر أن بيراميدز يواجه نظيره حوريا الغيني يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساء على استاد محمد الخامس بكازبلانكا في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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