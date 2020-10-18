ماهر فرغلي: تصريحات ترامب أن بن لادن على قيد الحياة أكدتها "القاعدة" سابقًا (فيديو)

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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علق ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، على ما قاله ترامب أن أسامة بن لادن لم يقتل، مشيرا إلى أن مؤرخ القاعدة أكد رواية ترامب قبل ذلك.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن أحد الروايات تقول إن أسامة بن لادن لم يقتل، وإنما كان مخدرًا وقتما تم الإعلان عن وفاته.

وأوضح أن هناك رواية ثانية عن القاعدة تقول إن بن لادن فجر نفسه وثالثة تنص على أنه تم قتل بن لادن وإلقائه في البحر وهذه رواية الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما.

وأوضح ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أنه يميل إلى أن أسامة بن لادن لم يمت حتى الآن وما زال على قيد الحياة وقد يكون قابعا في أحد السجون حتى وفاته.

ولفت ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إلى أن تصريحات ترامب تعتبر ضربة للديمقراطيين لأنهم كانوا يعتبروا مقتل بن لادن نصرا كبيرا.

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