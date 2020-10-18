تريزيجيه أساسيا فى تشكيل استون فيلا أمام ليستر سيتي بالبريميرليج

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا عن تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره ليستر سيتي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الثامنة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كينج باور الدولي بمدينة ليستر.









وجاءت تشكيلة استون فيلا الرسمية للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: مارتينز.





خط الدفاع: مات كاش، مينجز، كونسا، تارجيت.





خط الوسط: ماكجين، باركلي، دوجلاس لويز.





خط الهجوم: جاك جريليش، تريزيجيه، واتكينز.