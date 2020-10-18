توجيه عاجل من السيسي لوزير التعليم العالي بشأن عودة الجامعات

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتمع اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشؤون الجامعات، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





تناول الاجتماع الموقف التنفيذى لإنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والدولية، والتكنولوجية على مستوى الجمهورية، والمخطط المستقبلى لاستشراف احتياجات مصر فى قطاع مؤسسات منظومة التعليم العالى حتى عام 2050 وفق الهرم السكانى للدولة.الرئيس السيسى.





واطلع الرئيس، على الموقف التنفيذى للمشروع القومى لإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة التى تتبع الجامعات الحكومية، والتصميمات الإنشائية والهندسية لها وبرامجها الدراسية، ووجه بزيادة عدد تلك الجامعات إلى 15 جامعة على مستوى الجمهورية، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التى تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.





كما عرض الدكتور خالد عبدالغفار، الخطة الدراسية وسير العملية التعليمية خلال العام الجامعى الحالى 2020-2021 فى ضوء جائحة كورونا، بما فيها الإجراءات الاحترازية والوقائية التى سيتم إتباعها فى هذا الشأن.





ووجه الرئيس، فى هذا السياق بدقة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتعلقة بتطهير وتعقيم المنشآت بمختلف الجامعات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين، فضلاً عن دعم آليات التعلم عن بعد فى الجامعات عن طريق الاستفادة من الفرص التى تتيحها التكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب.





وتابع الرئيس، الموقف التنفيذى لإنشاء الجامعات التكنولوجية الحديثة على مستوى الجمهورية، ووجه بصياغة العملية التعليمية بها بحيث تتم دراسة التخصصات ذات الصلة بالأنشطة الصناعية التى تتميز بها المدن والمناطق التى تقع بها تلك الجامعات.





وعرض وزير التعليم العالى، الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء المعهد القومى للأورام الجديد 500500، ووجه الرئيس بالإسراع بالخطوات الإنشائية والتنفيذية فى هذا الإطار وفق أعلى معايير الجودة، وضمان جميع عوامل استدامة تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية.