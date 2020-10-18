الري: أسبوع القاهرة للمياه يحظى بزخم عالمي

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حرصت خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي وبالمشاركـة مع الأشقاء، على ترسيخ مبدأ "الحلول الإفريقية للمشاكــل الإفريقيـة"، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين كافة الدول ذات الموارد المائية المشتركة، بما يعود بالنفع على الجميع، وفى الوقت نفسه لا يسبب أضرارًا لأى من هذه الدول، وذلك في إطار احترام مبادئ القانون الدولي المنظم لهذا الأمر.



وأكد "مدبولي"، خلال كلمته على هامش افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020، اليوم الأحد، على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم، حول قواعد ملء وتشغيل السد بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أية قرارات أحادية من شأنها التأثير سلبًا على الاستقرار بالمنطقة، مشددًا على حرص مصر على استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق المُلزم.



ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى كلمته التى ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة، سيكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار والتنمية في المنطقة عامة وفى مصر خاصة، معقبًا: "مع إقرارنا بحق إثيوبيا في التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر مسالة حياة وقضية وجود".



ودعا رئيس الوزراء الخبراء والفنيين إلى الخروج بتوصيات يمكن البناء عليها في قضايا المياه المشتركة العابرة للحدود، وخاصة أن التصرفات أحادية الجانب لدول المنابع ستؤدي حتمًا إلى نتائج سلبية تهدد السلم العالمي.



قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن أسبوع القاهرة للمياه أصبح يحظى بزخم عالمي لما يناقشه من التحديات التي تواجه الموارد المائية، حيث تعقده مصر للعام الثالث على التوالي.وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنهم يستهدفون تعزيز الوعي المائي، لافتا إلى أنه سيتم تكريم المزارعين المحافظين على طرق الري الحديثة التي تعمل على ترشيد المياه على هامش أسبوع المياه.