أكثر من 1630 مستفيداً من خدمات عيادة "تطمّن" في رفحاء

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:08 م
تطمن
تطمن
الفجر السعودي
Advertisements

قدمت عيادات "تطمن" خدماتها في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لـ 1634 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

 

وخصصت "الصحة" عيادات لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيقٌ في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

 

أبرز المعلومات عن إسورة "تطمن" التي أجبرت المملكة العربية السعودية الحجاج عليها:

 

- أساور "تطمن" تسهل تنظيم تحركات الحجاج ومتصلة بهاتف الحاج بواسطة تقنية البلوتوث.

 

- تستخدم لمرة واحدة لـ30 يوما كحد أقصى دون حاجة لإعادة الشحن.

 

- تمتاز أساور "تطمن" التي تعتمد عليها المملكة بخفة الوزن مع سير مريح في المعصم.

 

- من خصائص الإسوارة إطلاقها تنبيها مباشرا حال فقدان الاتصال بها أو العبث بها أو محاولة التخلص منها.

 

- كما تسهم في تنظيم الحجر المنزلي الذي تعهد به الحجاج عقب الانتهاء من شعيرة الحج.

 

- تتيح الإسورة فتح قناة تواصل مباشرة مع وزارة الصحة السعودية عبر تطبيق "تطمن" مع الحجاج.

 

ويواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات، السبت، في أول أيام التشريق التي تمتد 3 أيام، ويمكث الحجاج في منى خلالها لغير المتعجلين، أو يومين على الأقل للمتعجلين، حيث يقضي الحجاج في مشعر منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، أو ليلتين لمن أراد التعجل، على أن يغادر منى إلى قبل غروب الشمس، ثم يطوف طواف الوداع.

 

والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث طوال الأيام التي يقضيها في منى، ويكبر الله مع كل حصاة يرميها، ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة، رافعا يديه يدعو بما شاء، أما جمرة العقبة الكبرى فلا يقف ولا يدعو بعدها، ومن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يغادر منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس، ومازال في منى لزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر، والرمي في اليوم الثالث عشر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجة الحرارة تطمن المملكة العربيه السعودية

أخبار تهمك

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. بهاء الدين أبو شقة وفيبي فوزي جرجس وكيلان لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مثيرة من شيكابالا قبل ساعات من موقعة الرجاء

منذ حوالي 3 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن مناسك الحج

أيام التشريق والتعجل.. جمرات ثلاث وطواف وداع لا يُعفى منه إلا اثنتان

بأول أيام التشريق.. الحجاج يُواصلون رمي الجمرات

هذا ما يفعله حجاج بيت الله في أيام التشريق

في زمن كورونا.. كل ما تريد معرفته عن مناسك الحج

ما هي إسورة "تطمن" التي ألزمت السعودية الحجاج بها؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

02:55 م

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»