353 مليار درهم صافي الاحتياطيات الدولية بالإمارات خلال أغسطس

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
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سجل صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي نموا بنسبة 1.1% خلال شهر أغسطس من العام 2020 حيث ارتفعت قيمتها الى 353.15 مليار درهم مقارنة مع رصيدها في شهر يوليو من العام ذاته والبالغة 349.25 مليار درهم ، بحسب الاحصائيات الصادرة عن المصرف .

وتظهر الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي عودة النمو الى رصيده من الاحتياطيات الدولية بشكل عام منذ شهر أغسطس من العام الجاري ،بدعم من التحسن المسجل في العناصر المكونة لهذا البند .

وكان رصيد المصرف المركزي من الأوراق المالية الأجنبية ارتفع الى 12.66 مليار درهم خلال شهر أغسطس مقارنة مع 9.17 مليار درهم في يوليو السابق فيما ارتفع رصيد بند الموجودات الأجنبية الأخرى الى 32.43 مليار درهم .

يذكر أن مستوى الاحتياطيات الدولية من العوامل التي تعزز الثقة العالمية في اقتصاد اي دولة كما أنها تساهم في توفير مناخ من الاطمئنان للمستثمرين الأجانب فيها .

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