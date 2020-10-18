ربيع ياسين: لا صحة للأنباء المنتشرة حول ترشيحي للاعب منتخب الشباب للأهلي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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نفى ربيع يايسن، المدير الفني لمنتخب الشباب المصري تحت 20 سنةً، الأنباء المنتشرة حول ترشيحه محمد شحاتة لاعب وسط فريق الكرة بننادي طلائع الجيش ومنتخب الشباب، للجنة التخطيط للأهلي، برئاسة محسن صالح، لضمه للأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وقال ياسين: " كيف أرشح لاعب للانضمام للأهلي وأنا مدرب لمنتخب مصر ليست هذه مبادئ أبدًا، أنا أركز فقط في عملي مع المنتخب حيث أنني في مهمة وطنية".


وأضاف: "لا صحة لكل الأخبار المنتشرة حول ترشيحي اللاعب للانضمام للأهلي، فالنادي الأهلي لديه لجنة تخطيط تؤدي عملها، وليست وظفيتي ترشيح لاعبين لها".


وأنهى: " أبحث عن المواهب للانضمام للمنتخب، وكل هدفي تحقيق نتائج إيجابية مع فريقي خلال المرحلة المقبلة، ولا ألتفت لترشيح اللاعبين للانضمام للأندية كما أشارت بعض التقارير".

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