خبر سار لريال مدريد بشأن راموس قبل مواجهة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني تلقى أنباء سارة بشأن نجم وقائد الفريق سيرجيو راموس عقب الإصابة التي داهمته في مباراة الملكي أمام قادش في الدوري الإسباني.


وأكدت آرانتشا رورديجيز الصحفية المقربة من ريال مدريد أن الفحوصات الطبية التي خضع لها راموس أثبتت بأنه لا يعاني من أي إصابة.


وأوضحت آرانتشا رورديجيز أن راموس سيخوض غدًا وبعد غدٍ تدريبات محددة وبعدها سيتم حسم موقفه من المشاركة أمام شاختار في بطولة دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في الدوري الإسباني.


وأشارت آرانتشا رورديجيز إلى أن ريال مدريد سيواجه شاختار يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر الحالي في بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ثم سيسافر لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

أخبار تهمك

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات مثيرة من شيكابالا قبل ساعات من موقعة الرجاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. بهاء الدين أبو شقة وفيبي فوزي جرجس وكيلان لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 7 ساعات

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

02:55 م

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»