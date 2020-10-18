خبر سار لريال مدريد بشأن راموس قبل مواجهة

ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني تلقى أنباء سارة بشأن نجم وقائد الفريق سيرجيو راموس عقب الإصابة التي داهمته في مباراة الملكي أمام قادش في الدوري الإسباني.





وأكدت آرانتشا رورديجيز الصحفية المقربة من ريال مدريد أن الفحوصات الطبية التي خضع لها راموس أثبتت بأنه لا يعاني من أي إصابة.





وأوضحت آرانتشا رورديجيز أن راموس سيخوض غدًا وبعد غدٍ تدريبات محددة وبعدها سيتم حسم موقفه من المشاركة أمام شاختار في بطولة دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في الدوري الإسباني.





وأشارت آرانتشا رورديجيز إلى أن ريال مدريد سيواجه شاختار يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر الحالي في بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ثم سيسافر لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.