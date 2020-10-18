رسالة خاصة من أسطورة ليفربول لمحمد صلاح

وجه ستيفن جيرارد أسطورة نادى ليفربول رسالة خاصة للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الريدز بعد تألقه خلال الفترة الماضية.

وهنئ جيرارد عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح الذي دخل نادى المئة مع الريدز بعد التسجيل امام إيفرتون فى ديربي الميرسيسايد.

وقال أسطورة ليفربول جيرارد لصلاح بعد دخوله نادى المئة:"يا لك من لاعب، لا استطيع الإنتظار لرؤية هدفك رقم 200 مع الفريق".

يذكر أن نادى ليفربول حقق تعادل إيجابيا بنتيجة 2 / 2 أمام نظيره إيفرتون بالجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".