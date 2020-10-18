توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:02 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أمنية فوزي
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة التسهيلات الممكنة الخاصة بإجراءات التعاقد للحصول على وحدات المجمعات الصناعية.

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