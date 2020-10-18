تعرف على دور كريم محمود عبد العزيز في "إسعاف يونس"

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ينتظر الفنان كريم محمود عبد العزيز عرض مسلسل "إسعاف يونس"،والذي يشارك فيه كضيف شرف ومن المقرر عرضه في الفترة المقبلة على شبكة "watch it".



مسلسل "إسعاف يونس" تأليف فاروق ههاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التوني،وإنتاج سينرجي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين محمد أنور وسارة سلامة، ومنة عرفة، وأحمد محارب ومحمدعلي رزق.



يذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم "اطلعولى برة" الذى عرض في السينما عام 2018، للمخرج وائل احسان، وتأليف طارق الأمير وفادى أبو السعود.