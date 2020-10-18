وزير السياحة والآثار يستقبل سفير بلجيكا بالقاهرة لبحث التعاون بين البلدين

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:58 م
اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
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استقبل اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير François Cornet d'Elzius، سفير دولة بلجيكا الجديد في القاهرة، والذي حرص على لقاء السيد الوزير ضمن أولى لقاءاته الرسمية بعد استلامه مهام منصبه كسفير لدولة بلجيكا.

استهل الوزير، اللقاء، بالترحيب بالسفير، مؤكدا على عمق العلاقات بين مصر وبلجيكا، معربًا عن تمنياته للسفير بالنجاح والتوفيق في عمله خلال فترة توليه منصبه الجديد، وأن تشهد مزيدا من التعاون بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري وتبادل الخبرات ودفع حركة السياحة الوافدة من بلجيكا إلى مصر، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في مجال المتاحف وتدريب الأثريين والمرممين، كما تم مناقشة مقترح إقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية في بلجيكا.

ومن جانبه، أشار السفير إلى سعادته بمشاركته في حضور الإعلان عن الكشف عن 59 تابوتا ملونا مغلق بداخلهم مومياوات والذي أعلنت عنه الوزارة يوم ٣ أكتوبر الجاري بمنطقة آثار سقارة، معربا عن شغفه وإعجابه الشديد بهذا الكشف.

كما أكد السفير على حرصه على حضور الفعاليات التي تنظمها الوزارة ولاسيما الخاصة بالاكتشافات الأثرية.

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