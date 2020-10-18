خالد الجندي: قتل "فتاة المعادي" ترتقي إلى حد الجرائم الإرهابية (فيديو)

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن جريمة قتل "فتاة المعادي" ترتقي إلى حد الجرائم الإرهابية التي ترتكب بين المدنيين.

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "الإرهاب يهدد المجتمع وبعض الجرائم التي ترتكب بين المدنيين ترتقي إلى حد الجرائم الإرهابية مثل تلك الجريمة النكراء التي أدانها المجتمع بأكمله".

وتابع "الحادث الإرهابي ضرره لا يتوقف على انك قتلت واحد وإنما الضرر يمتد إلى المجتمع كله، فهو يسبب في تعطيل السياحة ويؤثر على الاقتصاد ويوقع البورصة ويفرض حظر التجول ويعطل حياة الأمنيين ويوقف تدفقات النقد الأجنبي والقرآن الكريم كان حاسمًا في تطبيق عقوبة صرامة على هؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادًا".


كشف محمد أسامة، أحد المتهمين في قضية "فتاة المعادي"، تفاصيل ارتكباهه هو وزميله جريمة سرقة حقيبة الحية والتي أودت لوفاتها.

وقال المتهم، إنه استلم السيارة الميكروباص هو زميله المتهم الآخر في الساعة السابعة صباحا، وظلا يعملان عليها حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا، مضيفا:"بعد ما خلصنا شغل قولنا نروح المعادي نشوف شنطة"

وأضاف "أسامة"، خلال اعترافاته المذاعة ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "نزلنا المعادي وخطفنا الشنطة من بنت وصوتت وعافرت معايا ووقعت وجرينا بعدها"، لافتا إلى أن السيارة كان بها 85 جنيه، وأدوات مكياج ولوشن، متابعا: "قسمنا الفلوس أنا وزميلي.. وهو أخد المكياج واللوشن لوحده".

وعرض برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، تقرير مصور يرصد تصريحات عدد من شهود العيان على واقعة "فتاة المعادي" والتي راح ضحيتها فتاة تدعى مريم بعد أن دهسها شخصين بهدف سرقتها.

وقال أحد الشهود، "كنت واقف عند الكشك، والميكروباص كان معدي والبنت معدية، وقاموا شدوا منها الشنطة، وجروها بالشنطة، فالبنت وقعت على الأرض وكان في دم كتير، والناس اتصلت على الشرطة".

وأضاف آخر، أن والد الفتاة كان قادما حتى يصطحب ابنته وشاهد الحادث، وكان في حالة انهيار كاملة، والفتاة كانت توفت ولم يكن هناك شيىء يمكن فعله.

أخبار تهمك

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات مثيرة من شيكابالا قبل ساعات من موقعة الرجاء

منذ حوالي 3 ساعات

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 7 ساعات

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بهاء الدين أبو شقة وفيبي فوزي جرجس وكيلان لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 3 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

عاجل.. تسريب تشكيل الرجاء أمام الزمالك

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

02:55 م

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»