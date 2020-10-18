خالد الجندي: قتل "فتاة المعادي" ترتقي إلى حد الجرائم الإرهابية (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن جريمة قتل "فتاة المعادي" ترتقي إلى حد الجرائم الإرهابية التي ترتكب بين المدنيين.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "الإرهاب يهدد المجتمع وبعض الجرائم التي ترتكب بين المدنيين ترتقي إلى حد الجرائم الإرهابية مثل تلك الجريمة النكراء التي أدانها المجتمع بأكمله".



وتابع "الحادث الإرهابي ضرره لا يتوقف على انك قتلت واحد وإنما الضرر يمتد إلى المجتمع كله، فهو يسبب في تعطيل السياحة ويؤثر على الاقتصاد ويوقع البورصة ويفرض حظر التجول ويعطل حياة الأمنيين ويوقف تدفقات النقد الأجنبي والقرآن الكريم كان حاسمًا في تطبيق عقوبة صرامة على هؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادًا".





كشف محمد أسامة، أحد المتهمين في قضية "فتاة المعادي"، تفاصيل ارتكباهه هو وزميله جريمة سرقة حقيبة الحية والتي أودت لوفاتها.



وقال المتهم، إنه استلم السيارة الميكروباص هو زميله المتهم الآخر في الساعة السابعة صباحا، وظلا يعملان عليها حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا، مضيفا:"بعد ما خلصنا شغل قولنا نروح المعادي نشوف شنطة"



وأضاف "أسامة"، خلال اعترافاته المذاعة ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "نزلنا المعادي وخطفنا الشنطة من بنت وصوتت وعافرت معايا ووقعت وجرينا بعدها"، لافتا إلى أن السيارة كان بها 85 جنيه، وأدوات مكياج ولوشن، متابعا: "قسمنا الفلوس أنا وزميلي.. وهو أخد المكياج واللوشن لوحده".



وعرض برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، تقرير مصور يرصد تصريحات عدد من شهود العيان على واقعة "فتاة المعادي" والتي راح ضحيتها فتاة تدعى مريم بعد أن دهسها شخصين بهدف سرقتها.



وقال أحد الشهود، "كنت واقف عند الكشك، والميكروباص كان معدي والبنت معدية، وقاموا شدوا منها الشنطة، وجروها بالشنطة، فالبنت وقعت على الأرض وكان في دم كتير، والناس اتصلت على الشرطة".



وأضاف آخر، أن والد الفتاة كان قادما حتى يصطحب ابنته وشاهد الحادث، وكان في حالة انهيار كاملة، والفتاة كانت توفت ولم يكن هناك شيىء يمكن فعله.

