تعرف على شروط تأجير وتمليك وحدات صناعية في 7 محافظات (فيديو)

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كشف اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، تفاصيل طرح 1657 وحدة صناعية في 7 محافظات.



وقال الزلاط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أنه "تم طرح 7 مجمعات صناعية في 7 محافظات مختلفة من بينها الإسكندرية والمحلة الكبرى والمنيا وسوهاج بإجمالي 1657 وحدة"، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد مرحلة ثانية لطرح مجمعات صناعية جديدة في 6 محافظات أخرى.



وأكد أن الوحدات الصناعية مطروح بنظامي الإيجار والتمليك مع إمكانية التقسيط قائلا: "نتيح كافة التسهيلات، مع إتاحة فرصة الحصول على قرض من أحد البنوك".



وأشار إلى أن متوسط سعر المتر بالوحدة الصناعية يصل إلى 21 جنيها تقريبا للمترو في نظام الإيجار، لافتا إلى أن الوحدات الصناعية في الإسكندرية قائمة على الصناعات البلاستيكية، بينما تعتمد على المفروشات والملابس الجاهزة بالأقصر.



وكشف شروط الحصول على الوحدات الصناعية بنظامي الإيجار والتمليك قائلا: "السن يتراوح ما بين 21 و65 عاما، مع تقديم دراسات محددة حال الاعتماد على التمويل البنكي، فضلا عن دراسة الجدوى".



وفي وقت سابق، قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن الصناعة بها الكثير من التحديات، وأهم شيء لدى هو التواصل مع أصحاب الصناعات، حتى أرصد مشاكلهم، ليس بالاعتماد على التقارير أو التحليلات، فحينما ألتقى برجال الصناعة بنفسى أرصد مشاكلهم، وهناك الكثير من التنسيق كثير من الوزارة والجهات المشاركة، والدولة تسير على نهج دعم وتشجيع الصناعات.



وتابعت نيفين أن رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع ضم وزارة الطاقة والمالية والصناعة، للبحث عن أوجه الدعم والصناعات، حتى نخرج من النطاق التقليدى للصناعة.



وأضافت، جائحة كورونا لم تصب مصر فقط، ولكنها أصابت العالم، ورغم ذلك تعتبر مصر اجتازت الأزمة بسلام، فحاولنا الحفاظ على عمالة المصانع، ولم نقم بالإغلاق الكامل، وقمنا باتخاذ إجراءات احترازية كثيرة.



وأكدت، هدفى أن تعمل كافة المصانع بكامل طاقتها، بسبب التراجع الذى أصاب بعض المصانع نظرا لظروف السوق، وأن نعمل على الحد من الواردات، وأن يعمل الـ 13 مجمع بكامل طاقتهم، وأن نصل بمعدل صادرتنا أضعاف الموجود.



وأستطردت، فتحت ملفا صناعة الغزل والنسيح والحديد بعد أن ظلا مغلقين، فهناك شبه استقرار فى صناعة الحديد، وهناك أيضا بعض المشكلات التى تغلبنا عليها فى الفترات الماضية، فيما يخص استيراد المادة الخام، أما الغزل والنسيح فنحن متأكدين أن للقطاع الخاص دور كبير به، فمنظومة الملابس الجاهزة كبيرة تحتاج إلى مصممين ونظام مختلف.



واختتمت نيفين جامع، هناك مصانع تأثرت، ولكن لا يوجد مصانع أغلقت، وبنسبة كبيرة لا يوجد عمالة فقدت وظيفتها.



