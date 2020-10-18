أزارو على دكة بدلاء الاتفاق في مواجهة الاتحاد بالدوري السعودي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن خالد العطوي المدير الفني لفريق الاتفاق تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الاتحاد في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.


وتواجد المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق والمنتقل حديثا لصفوف الاتفاق السعودي على دكة بدلاء فريقه.


وجاء تشكيل الاتفاق على النحو التالي :- 


حراسة المرمى : رايس مبولحي
خط الدفاع : صالح القميزي - كارلوس ميتس - سعيد الربيعي - علي فؤاد 
خط الوسط : سنوسي هوساوي - إليريك دي سوزا - فيليب كيش - هزاع الهزاع 
خط الهجوم : سليمان دوكارا - عبد الله السالم.

البدلاء :- 
محمد الحايطي - فهد غازي - إبراهيم محنشي - نعيم سيليتي - أحمد الغامدي - حامد الغامدي - عبد الله الخطيب - حسين حلواني - وليد أزارو.

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