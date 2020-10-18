راشفورد يشيد بنجم مانشستر يونايتد

أشاد ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بزميله في الفريق الأوروجوياني إدينسون كافاني وأكد أنه سيساعد الفريق على المنافسة على الألقاب.





وقال راشفورد في تصريحات لوسائل الإعلام:"إنه أمر نتطلع إليه، آمل أن يأتي كافاني ويسجل الأهداف لأنه يمكنه بالتأكيد مساعدتنا في الفوز بالمباريات والنقاط".





وأضاف:"يمكن أن يكون لاعبًا هائلاً بالنسبة لنا في الموسم الحالي، من أجل الفوز بلقبين أو ثلاثة في موسم واحد فنحن بحاجة إلى فريق مميز وهذا غير ممكن، إذا لم يكن لدينا لاعبون يمكنهم تسجيل الأهداف في كل أسبوع".





واختتم راشفورد تصريحاته قائلاً:"إن هذا ليس ممكن بدون ثلاثة أو أربعة مهاجمين في الفريق، قادرين على إحداث الفارق دائمًا".