راشفورد يشيد بنجم مانشستر يونايتد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

أشاد ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بزميله في الفريق الأوروجوياني إدينسون كافاني وأكد أنه سيساعد الفريق على المنافسة على الألقاب.


وقال راشفورد في تصريحات لوسائل الإعلام:"إنه أمر نتطلع إليه، آمل أن يأتي كافاني ويسجل الأهداف لأنه يمكنه بالتأكيد مساعدتنا في الفوز بالمباريات والنقاط".


وأضاف:"يمكن أن يكون لاعبًا هائلاً بالنسبة لنا في الموسم الحالي، من أجل الفوز بلقبين أو ثلاثة في موسم واحد فنحن بحاجة إلى فريق مميز وهذا غير ممكن، إذا لم يكن لدينا لاعبون يمكنهم تسجيل الأهداف في كل أسبوع".


واختتم راشفورد تصريحاته قائلاً:"إن هذا ليس ممكن بدون ثلاثة أو أربعة مهاجمين في الفريق، قادرين على إحداث الفارق دائمًا".

أخبار تهمك

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات مثيرة من شيكابالا قبل ساعات من موقعة الرجاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بهاء الدين أبو شقة وفيبي فوزي جرجس وكيلان لمجلس الشيوخ

منذ أقل من ساعتين

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ أقل من ساعة

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

02:55 م

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

12:52 م

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»