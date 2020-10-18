تأجيل محاكمة عصابة الاتجار في البشر بالأزبكية لنوفمبر المقبل

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:04 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي،  تأجيل محاكمة عصابة للاتجار في البشر في الأزبكية، لجلسة الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "شريف.ح، وائل.م، احمد.س، احمد.  م، هدي.ع، محمود.ع، كمال.خ، عصام.ك، ياسر.ع، حمدي.م، كريم.ص، ليلي.ا،، حسن.ا، خالد.م  ، ياسر.ح، ايمن.ع، احمد.ع، احمد.ر، مصطفي.ر، جمال الدين.ن"   وعقدت  الجلسة  برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعصوية  المستشارين حسن السيد حسن ومحمد احمد صبري  وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا انضموا  إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك لاستقبال للمجني عليهم "محمود.م"، "حسني.م"، "محمود.ا"، "عادل.ر"، "سليمان.س"، "كريم.م"، "محمد.ج"، "محمد.ح"، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال الكلي للمجني عليهم من الأول حتي الثالث علي ما نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي. 

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الأول حتي الرابع بصفتهم من الأطباء، أجروا عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء  البشرية وهو عضو الكلي للمجنى  عليهم. "محمود.م"، "حسني.م"، و"محمود.ا"، وكان ذلك باستئصاله منهم بعد شرائه مستغلين حاجاتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية،  وكان ذلك نتاج اتفاق مبرم مع باقي المتهمين دون إتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها باجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة لأحكام القانون مع علمهم بعدم مشروعيتها.

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