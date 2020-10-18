السعودية توقع 4 عقود بالمرحلة الأولى للبرنامج العام للمسح الجيولوجي

وقع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، والرئيس المكلف لهيئة المساحة الجيولوجية، خالد المديفر، اليوم الأحد، 4 عقود تغطي مشاريع المرحلة الأولى من البرنامج العام للمسح الجيولوجي في السعودية، ليقوم فريق مع الشركاء الدوليين ببناء قاعدة بيانات جيولوجية/تعدينية على مستوى عالمي.

وقالت هيئة المساحة الجيولوجية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن المديفر وقع وثائق عقد ترسية مشروع المسح الجيوكيميائي متعدد العناصر لمنطقة الدرع العربي ضمن مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي بالسعودية، مع رئيس المؤسسة الصينية الوطنية للجيولوجيا والتعدين، سونق يونقكي.

وأضافت الهيئة، أن العقد مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية يهدف إلى جمع وتحليل أكثر من 110 آلاف عينة من الرواسب الوديانية والمعادن الثقيلة في الدرع العربي.

ووقع المديفر أيضا، عقد الشريك الفني لتنفيذ البرنامج العام للمسح الجيولوجي مع ائتلاف يضم شركة انترناشيونال جيوساينس سيرفيس، وهيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية، ويهدف إلى دعم فريق برنامج المسح وضمان جودة المخرجات لمشروعات المسح.

وتم توقيع وثائق عقد ترسية المسح الجيوفيزيائي المتقدّم للقطاع رقم واحد من منطقة الدرع العربي ضمن البرنامج العام للمسح الجيولوجي، مع شركة ساندر جيوفيزكس العربية المحدودة؛ لجمع البيانات الجيوفزيائية وتحليلها، وإنتاج خرائط جيوفزيائية رقمية متنوعة، وتحديد التكوينات الصخرية وشواهد التمعدنات في المنطقة.

ووقع المديفر، والمدير التنفيذي لشركة إكس كاليبر، سايمون بوش، وثائق عقد ترسية المسح الجيوفيزيائي المتقدّم للقطاعين الثاني والثالث من منطقة الدرع العربي ضمن مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، مع شركة إكس كالبير للمسح الجيوفزيائي الجوي.





وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، خلال حفل توقيع وترسية عقود البرنامج العام للمسح الجيولوجي، إنه بإطلاق البرنامج العام للمسح الجيولوجي في منطقة الدرع العربي، تطمح الوزارة إلى تحقيق ما تهدف إليه استراتيجية التعدين؛ بإرساء قاعدة صلبة لانطلاقه جديدة في مجال تنمية قطاع التعدين والصناعات التعدينية.

ومن جانبه، قال المديفر: "بتوقيعنا اليوم على هذه العقود أو وثائق ترسيتها، فإننا نؤكد توجهنا نحو وضع القواعد والأسس الراسخة التي ستمكننا منم تحقيق عدد من مستهدفات رؤية السعودية 2030، وهي إعادة صياغة وإطلاق قطاع التعدين السعودي ليكون دعامة من دعامات الاقتصاد الوطني، ويدعم التنمية الشاملة، ويسهم في توليد الوظائف الجديدة".