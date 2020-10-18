باتشيكو يلقي المحاضرة الأخيرة على اللاعبين قبل مواجهة الرجاء المغربي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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يلقي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب ، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، وذلك بمقر فندق الإقامة بالدار البيضاء. 


ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم ، في ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا. 


ومن المقرر أن يقوم باتشيكو بشرح بعض الأمور الفنية الأخيرة، كذلك توجيه التعليمات والواجبات والأدوار النهائية علي اللاعبين  التي سيقوما بتنفيذها خلال اللقاء .


ومن المنتظر عقب المحاضرة أن تتحرك حافلة الفريق في السادسة بتوقيت المغرب ، السابعة بتوقيت القاهرة  ، متوجهه إلى ملعب مركب محمد الخامس الذي يستضيف اللقاء .

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