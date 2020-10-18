خاص.. أحمد صالح يدعم لاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء "فيديو"

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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وجه أحمد صالح الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك، رسالة هامة وقوية للاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة الرجاء المغربي المرتقبة.

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