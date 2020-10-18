كشف ملابسات قيام سيدة عجوز باستغلال أطفال فى أعمال التسول بالقاهرة

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نجحت وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول صورة على مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام سيدة عجوز تفترش الأرض وبجوارها بعض الأطفال حديثى السن ومزيلة بتعليق يفيد بتواجدها منذ أسبوع بجوار أخر سور محطة المعصرة وإساءتها فى معاملة هؤلاء الأطفال وتعديها عليهم بالضرب



أسفرت جهود الإدارة العامة لرعاية الأحداث عن تحديد مكان تواجد تلك السيدة، وأمكن ضبطها وتبين أنها (بدون عمل، مقيمة بحلوان) وبصحبتها (نجلتها، بدون عمل) وتم ضبطها وعثر بحوزتهما على مبلغ مالى قدره (300 جنيه).



وإعترفتا بأنه من حصيلة أعمال التسول، كما تبين وجود عدد (4) أطفال حديثى السن بصحبتهما يتراوح أعمارهم ما بين (2 إلى 5 سنوات) وأقرت الأولى بأن أحد الأطفال حفيد لنجلها وتقوم بتربيته وإستغلاله فى أعمال التسول ولم يتم قيده فى سجلات الأحوال المدنية، وأقرت الثانية أن باقى الأطفال (أنجالها) من زوجها والمحبوس حاليًا على ذمة إحدى قضايا المخدرات "متزوجه منه عرفيًا" ولم يتم قيدهم بسجلات الأحوال المدنية وتقوم بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة والتربح من خلالهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

