كشف ملابسات قيام سيدة عجوز باستغلال أطفال فى أعمال التسول بالقاهرة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:58 م
الأطفال
الأطفال
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نجحت وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول صورة على مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام سيدة عجوز تفترش الأرض وبجوارها بعض الأطفال حديثى السن ومزيلة بتعليق يفيد بتواجدها منذ أسبوع بجوار أخر سور محطة المعصرة وإساءتها فى معاملة هؤلاء الأطفال وتعديها عليهم بالضرب

أسفرت جهود الإدارة العامة لرعاية الأحداث عن تحديد مكان تواجد تلك السيدة، وأمكن ضبطها وتبين أنها (بدون عمل، مقيمة بحلوان) وبصحبتها (نجلتها، بدون عمل) وتم ضبطها وعثر بحوزتهما على مبلغ مالى قدره (300 جنيه).

وإعترفتا بأنه من حصيلة أعمال التسول، كما تبين وجود عدد (4) أطفال حديثى السن بصحبتهما يتراوح أعمارهم ما بين (2 إلى 5 سنوات) وأقرت الأولى بأن أحد الأطفال حفيد لنجلها وتقوم بتربيته وإستغلاله فى أعمال التسول ولم يتم قيده فى سجلات الأحوال المدنية، وأقرت الثانية أن باقى الأطفال (أنجالها) من زوجها والمحبوس حاليًا على ذمة إحدى قضايا المخدرات "متزوجه منه عرفيًا" ولم يتم قيدهم بسجلات الأحوال المدنية وتقوم بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة والتربح من خلالهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 10 ساعة

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 21 ساعة

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ 39 دقيقة

تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصريحات مثيرة من شيكابالا قبل ساعات من موقعة الرجاء

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بهاء الدين أبو شقة وفيبي فوزي جرجس وكيلان لمجلس الشيوخ

منذ ساعة و نصف

تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

02:55 م

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

12:52 م

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»