الداخلية تكشف حقيقة خطف فتاة بمنطقة المرج

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:55 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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نجحت وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بملاحقة إحدى الفتيات ومحاولة إختطافها ووضع صوره له بالمنشور حال سيرهما بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن عدم صحة الواقعة وأمكن التوصل للفتاة المشار إليها وبإستدعائها تبين أنها (طالبة، ومقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها أنكرت تعرضها لأى محاولات خطف أو مضايقة من قِبل الشخص الظاهر بتلك الصور.

وأضافت بقيامها بإخبار (خطيبها) بشعورها بقيام أحد الأشخاص بتتبعها خوفًا من الإيذاء إلا أنها فوجئت بقيام خطيبها بنشر الواقعة على موقع التواصل الإجتماعى على خلاف الحقيقة، وبإستدعاء خطيبها وسؤاله أيد ما سبق وأضاف بتحصله على الصور من أحد المحال التجارية بمحل الواقعة وقيامه بنشرها خشية من تعرض ذلك الشخص للفتيات بالمنطقة سكنهم، وأمكن التوصل لذلك الشخص الموضح بالصور وتبين أنه (عامل، ومقيم بالجيزة) وبإستدعائه أقر بأنه المتواجد بالصور ونفى قيامه بأى أفعال تضر بالفتاة المشار إليها ولم يعلل سببًا لإدعائهما عليه بذلك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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