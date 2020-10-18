محافظ القليوبية يتفقد المواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من مواقف السيارات العمومية والأقاليم بمدن (بنها، وشبرا الخيمة، والخصوص)، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات.

وتفقد المحافظ، موقف بنها العمومي، ومواقف مسطرد أول وثاني بحي شرق شبرا الخيمة، ومواقف المؤسسة، وكلية الزراعة، والزهور بحي غرب شبرا الخيمة، والموقف العمومي بالخصوص.

رافق المحافظ خلال الجولة، علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وبكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا. واللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص، ومجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ونائبي حي غرب وشرق شبرا، ومسئولي إدارة الإشغالات والسادة ضباط المرور والمسؤول عن موقف بنها.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

ووزع الهجان الكمامات على المواطنين والسائقين لارتدائها، وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وأكد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لتجنب تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير، وتوقيع الغرامة المالية الفورية عليهم في حالة المخالفة.

وخلال الجولة تابع المحافظ منظومة رفع القمامة ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين الموجودين أمام المواقف، وبالشوارع الرئيسية، وذلك بمدن بنها والخصوص، وشبرا الخيمة التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري لتلك المدن.
محافظ القليوبية يتفقد المواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا
محافظ القليوبية يتفقد المواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا
محافظ القليوبية يتفقد المواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا
محافظ القليوبية يتفقد المواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا
محافظ القليوبية يتفقد المواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا
محافظ القليوبية يتفقد المواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا
محافظ القليوبية يتفقد المواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا
محافظ القليوبية يتفقد المواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا
محافظ القليوبية يتفقد المواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا
محافظ القليوبية يتفقد المواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

أخبار تهمك

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تصريحات مثيرة من شيكابالا قبل ساعات من موقعة الرجاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بهاء الدين أبو شقة وفيبي فوزي جرجس وكيلان لمجلس الشيوخ

منذ ساعة و نصف

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 10 ساعة

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 21 ساعة

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ 37 دقيقة

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

02:55 م

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

12:52 م

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»