لمدة 3 أيام.. محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات التدريب العملي لمواجهة الأزمات

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شهد اليوم الأحد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، العميد أركان حرب عمرو محمد أبو زيد رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري، تنفيذ اصطفاف المركبات والمعدات الهندسية بالمحافظة، وذلك ضمن فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة (صقر ٦٤ ) والذي ينفذ في خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٠ أكتوبر الجاري.



وذلك بحضور العميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة للأزمات والعقيد أركان حرب تامر عبد المنعم المستشار العسكري للمحافظة، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة.



وتابع محافظ الإسكندرية ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري عملية الاصطفاف، مدى قدرة المركبات والمعدات المشاركة على التحرك الفوري لمواجهة أية أزمات أو كوارث محتملة، حيث اصطفت نحو ١٥٠ معدة ومركبة وسيارة بمختلف الأنواع والأحجام من معدات الحملات الميكانيكية بالمدن والأحياء التابعة للمحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والإسعاف.



وتوجه المحافظ بالشكر لقيادات القوات المسلحة وقيادة الدفاع الشعبي والعسكري لمجهوداتهم المبذولة لعبور أي أزمة نمر بها، مؤكدًا على استعداد المحافظة لتقديم أي دعم أو تسهيلات بالمعدات والمركبات اللازمة لنجاح البرنامج وتخطي أي أزمة.

وأوضح المحافظ أن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والطوارئ الذى يتم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، يتم لتحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بتأمين المنشآت ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأزمات والكوارث، وأهمها تنمية مهارات الاستخدام الأمثل للمعدات والإمكانات المتاحة في حال حدوث طوارئ، لذا لابد من الاستفادة من هذا التدريب على الوجه الأمثل.



وأكد على أهمية الدور الذى تقوم به قوات الدفاع الشعبي والعسكري لخدمة المجتمع والشباب والطلائع وذوى الهمم والقدرات الخاصة فى كافة المجالات بالإضافة إلى الدور الهام والحيوى الذى قامت به القيادة لمجابهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد لتطهير وتعقيم المنشآت والمستشفيات بمختلف المناطق، متوجهًا بالشكر لقيادات القوات المسلحة وقيادة الدفاع الشعبي والعسكري لمجهوداتهم المبذولة لعبور أي أزمة نمر بها والتي يجب نتعلم منها دروس جديدة.

