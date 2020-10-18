لمدة 3 أيام.. محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات التدريب العملي لمواجهة الأزمات

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
شهد اليوم الأحد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، العميد أركان حرب عمرو محمد أبو زيد رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري، تنفيذ اصطفاف المركبات والمعدات الهندسية بالمحافظة، وذلك ضمن فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة (صقر ٦٤ ) والذي ينفذ في خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٠ أكتوبر الجاري.

وذلك بحضور العميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة للأزمات والعقيد أركان حرب تامر عبد المنعم المستشار العسكري للمحافظة، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة.

وتابع محافظ الإسكندرية ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري عملية الاصطفاف، مدى قدرة المركبات والمعدات المشاركة على التحرك الفوري لمواجهة أية أزمات أو كوارث محتملة، حيث اصطفت نحو ١٥٠ معدة ومركبة وسيارة بمختلف الأنواع والأحجام من معدات الحملات الميكانيكية بالمدن والأحياء التابعة للمحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والإسعاف.

وتوجه المحافظ بالشكر لقيادات القوات المسلحة وقيادة الدفاع الشعبي والعسكري لمجهوداتهم المبذولة لعبور أي أزمة نمر بها، مؤكدًا على استعداد المحافظة لتقديم أي دعم أو تسهيلات بالمعدات والمركبات اللازمة لنجاح البرنامج وتخطي أي أزمة.
وأوضح المحافظ أن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والطوارئ الذى يتم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، يتم لتحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بتأمين المنشآت ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأزمات والكوارث، وأهمها تنمية مهارات الاستخدام الأمثل للمعدات والإمكانات المتاحة في حال حدوث طوارئ، لذا لابد من الاستفادة من هذا التدريب على الوجه الأمثل.

وأكد على أهمية الدور الذى تقوم به قوات الدفاع الشعبي والعسكري لخدمة المجتمع والشباب والطلائع وذوى الهمم والقدرات الخاصة فى كافة المجالات بالإضافة إلى الدور الهام والحيوى الذى قامت به القيادة لمجابهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد لتطهير وتعقيم المنشآت والمستشفيات بمختلف المناطق، متوجهًا بالشكر لقيادات القوات المسلحة وقيادة الدفاع الشعبي والعسكري لمجهوداتهم المبذولة لعبور أي أزمة نمر بها والتي يجب نتعلم منها دروس جديدة.
لمدة 3 أيام.. محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات التدريب العملي لمواجهة الأزمات
لمدة 3 أيام.. محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات التدريب العملي لمواجهة الأزمات
لمدة 3 أيام.. محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات التدريب العملي لمواجهة الأزمات
لمدة 3 أيام.. محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات التدريب العملي لمواجهة الأزمات
لمدة 3 أيام.. محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات التدريب العملي لمواجهة الأزمات
لمدة 3 أيام.. محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات التدريب العملي لمواجهة الأزمات
لمدة 3 أيام.. محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات التدريب العملي لمواجهة الأزمات
لمدة 3 أيام.. محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات التدريب العملي لمواجهة الأزمات

أخبار تهمك

تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

منذ 39 دقيقة

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بهاء الدين أبو شقة وفيبي فوزي جرجس وكيلان لمجلس الشيوخ

منذ أقل من ساعتين

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 10 ساعة

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مثيرة من شيكابالا قبل ساعات من موقعة الرجاء

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

02:55 م

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

12:52 م

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»