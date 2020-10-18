وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 60 منزلاً بدوياً بالجبيل الجديدة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مشروع إنشاء 60 منزلاً بدوياً، بقرية الجبيل الجديدة (1)، بمدينة طور سيناء، وبرفقتهما قيادات الوزارة والمحافظة، وتفقد الوزير والمحافظ أحد المنازل البدوية، وأثنيا على التنفيذ.

وأوضح وزير الإسكان، أن المنزل بمساحة إجمالية 120 م2، ويتكون من (صالة - 2 غرفة نوم - مطبخ - حمام) على مساحة 80 م2، بالإضافة إلى حوش سماوى بمساحة 40 م2.

وأشار الوزير، إلى أنه تم ايضا الانتهاء من مشروع إنشاء 122 منزلاً بدوياً، بقرية الجبيل الجديدة (2)، بمدينة طور سيناء، ويضم 60 منزلاً بدوياً بمساحة 120 م2، ويتكون المنزل من (صالة - 2 غرفة نوم - مطبخ - حمام - حوش سماوى)، بجانب 62 منزلاً بدوياً قابلا للتعلية، بمساحة 90 م2، ويتكون المنزل من (صالة - 3 غرف نوم - مطبخ - حمام).​
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 60 منزلاً بدوياً بالجبيل الجديدة
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 60 منزلاً بدوياً بالجبيل الجديدة
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 60 منزلاً بدوياً بالجبيل الجديدة
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 60 منزلاً بدوياً بالجبيل الجديدة
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 60 منزلاً بدوياً بالجبيل الجديدة
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 60 منزلاً بدوياً بالجبيل الجديدة
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 60 منزلاً بدوياً بالجبيل الجديدة
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 60 منزلاً بدوياً بالجبيل الجديدة
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 60 منزلاً بدوياً بالجبيل الجديدة
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 60 منزلاً بدوياً بالجبيل الجديدة
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 60 منزلاً بدوياً بالجبيل الجديدة
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 60 منزلاً بدوياً بالجبيل الجديدة
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 60 منزلاً بدوياً بالجبيل الجديدة
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 60 منزلاً بدوياً بالجبيل الجديدة
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 60 منزلاً بدوياً بالجبيل الجديدة
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان 60 منزلاً بدوياً بالجبيل الجديدة

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