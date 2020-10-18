اتلتيك بيلباو يفوز على ليفانتي بثنائية في الدوري الإسباني

حقق فريق اتليتك بلباوفوز على ضيفه ليفانتي 2 /صفر اليوم الأحد في المرحلة السادسة وابتعد فريق اتلتيك بيلباو عن مراكز الهبوط بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.









وحسم بيلباو فوزه على ليفانتي بهدفين في الشوط الثاني حملا توقيع أليكس بيرينجور وإينياكي ويليامز في الدقيقتين 68 و79.









الفوز رفع رصيد بيلباو إلى ست نقاط ليتقدم للمركز الثالث عشر وظل ليفانتي في المركز التاسع عشر قبل الأخير بثلاث نقاط.









وعلى الملعب البلدي إبوروا أنهى اوساسونا مباراته أمام إيبار بعشرة لاعبين لطرد جون مونكايولا قبل دقيقة واحدة من النهاية.









ورفع اوساسونا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر مقابل خمس نقاط لإيبار في المركز الرابع عشر.







