مرتضى منصور يكشف حقيقة استقالته من رئاسة الزمالك

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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شدد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على عدم صحة الشائعات التي ترددت في الساعات الماضية بتقديمه استقالته من منصبه.

 

وقال مرتضى منصور : "لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك .

 

وأتم رئيس نادي الزمالك : "أصحاب هذه الشائعات يحاولون هز استقرار النادي وهم عملاء قطر في مصر".

 

يذكر أن اللجنة الأوليمبية المصرية، قد اصدرت قرارا منذ أيام بإيقاف مرتضى منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات بسبب خروجه عن ميثاق الشرف الرياضي.


ويخوض الزمالك مباراة هامة اليوم ضد الرجاء المغربي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.


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