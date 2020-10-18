محافظ بني سويف يستقبل أعضاء "كُتلة ستات وشباب أدً التحدًي" لبحث جهودهم في خدمة المجتمع

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"بمكتبه "وفد من"كُتلة ستات وشباب أدً التحدًي "برئاسة النائبة مايسة عطوة وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وفي حضور السفيرة سناء زايد نائب رئيس الكتلة وأعضاء الكتلة من المحافظة، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والأستاذة نيرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف والأستاذة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، وذلك في مستهل زيارة أعضاء الكتلة للمحافظة لتفقد مركز الغسيل الكلوي الجاري تجهيزه من خلال الكتلة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

حيث رحب المحافظ بأعضاء الكتلة، معربا عن تقديره لجهودهم في دفع جهود الدولة التنموية خاصة في القطاعات الحيوية، مثل قطاع الصحة، ومؤكدا على أن المجتمع المدني شريك أساسي ومحوري في تنفيذ الإستراتيجية التنموية للمحافظة،لاسيما وأنه تم توقيع أول وثيقة للعمل الأهلي لتوحيد جهود المجتمع المدني لمزيد من تفعيل دور المشاركة المجتمعية في مختلف المجالات

ومن جانبها أشادت النائبة مايسة عطوة بدعم محافظ بني سويف في مجال الدفع بالتعاون بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والمبادرات التنموية،مشيرة إلى التيسيرات التي تم تقديمها من قبل المحافظة لتسهيل تنفيذ مبادرة تجهيز مركز للغسيل الكلوي بمدينة بني سويف، والذي يجري تجهيزه ودعمه بـ 46 ماكينة غسيل كلوي، والذي سيسهم في دعم الخدمة الصحية بالمحافظة.

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