شاهد.. دينا رامز ترتدي "فيس شيلد" على الهواء لهذا السبب

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فاجأت الإعلامية دينا رامز مشاهديها بارتداء واقي الوجه لتحذيرها من احتمالية أن تكون مصر مقبلة على موجة ثانية من فيروس كورونا خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات في أوروبا بصورة كبيرة.



وقالت "دينا" خلال تقديم برنامجها "ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد: "بقيت حاسة أنه قلت عندنا الحماسة بشكل كبير ناحية الإجراءات الاحترازية، بس مقلتش عندي كل واحد لازم يبحث عن أي إجراء يحميه".



وأضافت "أنا هرتدي فيس شيلد الخاص بيا على الهواء، لأني بقيت بحس أن المصريين حاسين أن كورونا مش هتجيلهم، بس هي هتيجي إذا بدأنا في التهاون ولم نحافظ على المسافات الاجتماعية".



آخر تطورات فيروس كورونا..



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 105297 حالة من ضمنهم 98157 حالة تم شفاؤها، و6109 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.