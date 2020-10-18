جمال سوسة مشرفا على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قرارا بتكليف الدكتور جمال عبد الرحيم سوسة الأستاذ بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي بكلية الطب البيطري بالإشراف علي قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.
فيما أجرى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية خلال ثاني أيام العام الدراسي الجديد بكليتي الآداب والتجارة.

رافق السعيد خلال الجولة الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب، والدكتور مصطفى العبادي عميد كلية التجارة، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، ووكلاء ومديري الكليتين، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

واطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير الكواشف الحرارية وقياس درجة حرارة الطلاب والالتزام بارتداء الماسك الطبي، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل المدرجات وقاعات المحاضرات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

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