تشكيل مباراة الزمالك ضد الرجاء المتوقع في دوري أبطال إفريقيا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يحتضن ملعب "مركب محمد الخامس" مساء اليوم الأحد قمة الرجاء المغربي، صاحب الأرض أمام الزمالك، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

 

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

 

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة من مساء اليوم.

 

وتقام مباراة العودة بين الزمالك والرجاء يوم 24 من أكتوبر الجاري بالقاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء المغربي

 

تنقل قنوات بي إن سبورتس مباراة الزمالك والرجاء المغربي عبر قناة beIN Sports HD 7.

 

التشكيل المتوقع لـ الرجاء المغربي أمام الزمالك

 

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الوطني المغربي جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء الرياضي، بتشكيل مكون من:-

 

حراسة المرمي: أنس الزنيتي.

 

خط الدفاع: عبد الإله مدكور، بدر بانون، إلياس الحداد، فابريس نجاه.

 

خط الوسط: سفيان رحيمي، عمر العرجون، فابريس نجوما.

 

خط الهجوم: مالانجو، محسن متولي، عبد الإله الحافيظي.

 

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام الرجاء المغربي

 

وعلى الجانب الآخر، يُتوقع أن  يبدأ جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك مباراة الرجاء المغربي بتشكيل مكون من:-

 

حراسة المرمي: محمد أبوجبل.

 

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، حازم إمام.

 

خط الوسط: طارق حامد، يوسف إبراهيم أوباما، أشرف بن شرقي، أحمد سيد «زيزو».

 

خط الهجوم: مصطفي محمد، كابونجو كاسونجو.

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