رضا عبدالعال يعلن تشكيل طنطا ضد المصري بالدوري

أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.









وشهد التشكيل قيادة محمد ناجي جدو لهجوم الفريق، وعودة اسامه النجار، وجاء تشكيل طنطا ضد المصري البورسعيدي كالٱتي:-









في حراسة المرمي: محمد اشرف.





خط الدفاع: ايهاب سمير، محمد العشري، محمد حسام الشرخة، احمد فهمي.





خط الوسط: محمد الشاذلي، احمد سالم صافي، عبدالرحمن الدح.





خط الهجوم: جون افيري، محمد ناجي جدو، اسامه النجار.





بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:-





محمد فتحي "حارس مرمي"، محمود مسعود، مصطفي امين، حسام غالي، سليمان عبدربه، محمد منصور، إسلام فؤاد، محمد هشام، شهاب فتحي.