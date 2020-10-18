الدوري الهولندي.. فينورد يتعادل مع سبارتا ويخطف الصدارة مؤقتا

تعادل فريق فينورد روتردام أمام نظيره سبارتا روتردام اليوم الأحد بنتيجةهدف مقابل هدف في المرحلة الخامسة من المسابق ويتقدم إلى صدارة الدوري الهولندي مؤقتا بتعادله .









ورفع فينورد رصيده إلى 11 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام تفنتي أنشخيده مقابل نقطتين فقط لسبارتا في المركز ال سابع عشر قبل الأخير حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز في المسابقة حتى الآن.









وأنهى فينورد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ريدجسيانو هابس في الدقيقة 44 ورد سبارتا في الشوط الثاني بهدف التعادل عن طريق لينارت تاي من ضربة جزاء في الدقيقة 52 ليكون التعادل الثاني على التوالي للفريق بعد ثلاث هزائم متتالية في بداية مسيرته بالموسم الحالي.