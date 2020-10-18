الدوري الهولندي.. فينورد يتعادل مع سبارتا ويخطف الصدارة مؤقتا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
تعادل فريق فينورد روتردام أمام نظيره سبارتا روتردام اليوم الأحد بنتيجةهدف مقابل هدف في المرحلة الخامسة من المسابق ويتقدم إلى صدارة الدوري الهولندي مؤقتا بتعادله .


ورفع فينورد رصيده إلى 11 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام تفنتي أنشخيده مقابل نقطتين فقط لسبارتا في المركز السابع عشر قبل الأخير حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز في المسابقة حتى الآن.


وأنهى فينورد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ريدجسيانو هابس في الدقيقة 44 ورد سبارتا في الشوط الثاني بهدف التعادل عن طريق لينارت تاي من ضربة جزاء في الدقيقة 52 ليكون التعادل الثاني على التوالي للفريق بعد ثلاث هزائم متتالية في بداية مسيرته بالموسم الحالي.

أخبار تهمك

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ يوم

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

طلائع الجيش يحصل على خدمات عمرو مرعي

منذ أقل من ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 9 ساعات

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 19 ساعة

البدري يضع شرطا لضم نجم الزمالك للمنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل..تأجيل قضية مرتضى بإيقاف قرار الأوليمبية لجلسة 1 نوفمبر

منذ ساعة و 12 دقيقة

تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير الوداد تفتح النار على الناصيري وجاموندي بعد ثنائية الأهلي

منذ ساعة

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

12:52 م

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

01:57 م

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»