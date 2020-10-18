لاشين ابراهيم: بدء الصمت الدعائي اليوم للمصريين المقيمين بالخارج

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أكد المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات علي أنه قد بدأ فترة الصمت الدعائي اعتبارا من اليوم الاحد الموافق 18 اكتوبر تمهيدا لاجراء انتخابات المصريين المقيمين خارج مصر التي تبدأ بإجراء طباعة بطاقات التصويت والادلاء بالصوت وارسالها لمقر البعثة الدبلوماسية،





و المحدد له يومي الأثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 أكتوبر الجاري علي ان يلتزم الناخب بإرسال خطاب التصويت بالبريد الحكومي المستعجل خلال اليومين المشار اليهما بالنسبة لمحافظات المرحلة الاولي ثم يعقب ذلك ثلاثة ايام لاستقبال البعثات الدبلوماسية خطابات التصويت وهي ايام الاربعاء والخميس والجمعة الموافقة 21 و22 و23 10 2020 والتي تقتصر علي استقبال الخطابات فقط