تعليق غريب من نادى الوداد بعد الخسارة أمام الأهلي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:26 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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علق نادى الوداد البيضاوي المغربي على الهزيمة التي تعرض لها أمام النادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.


ونشر الموقع الرسمي لنادي الوداد البيضاوي المغربي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رسالة غريبة لمشجعي ولاعبي النادي حيث قال: "قد نتعثّر لكننا لا نموت، خسرنا معركة وليس الحرب، معكم في حُبّ الوداد، جيبوها يا لولاد".


ومن المقرر أن يواجه نادى الوداد البيضاوي المغربي نظيره النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.

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