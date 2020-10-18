12 ألف مستفيدة من برنامج رعاية الحوامل في صحة عسير

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:23 م
صحة عسير
صحة عسير
الفجر السعودي
Advertisements

قالت" صحة عسير" إن إجمالي عدد المستفيدات من برنامج رعاية الحوامل في المراكز الصحية تجاوز 12 ألف مستفيدة، وذلك خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الميلادي الحالي 2020.


وأبانت صحة عسير ، أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية للأسّرة بشكل عام ، والحصول على حياة صحية جيدة ، والمحافظة على صحة المرأة الحامل بشكل خاص.


وفي وقت سابق، كان قد قال خبير ألماني إن استخدام المغناطيس في حوامل الهواتف المحمولة في السيارة يؤثر سلبيا على جودة الاتصالات.

 

وأضاف "رالف دايكمان" الذي يعمل في الاتحاد الألماني للفحص الفني في "راين لاند" أن المجال المغناطيسي الذي توجده قطعة المغناطيس المستخدمة في تثبيت الهاتف على الحامل يمكن أن يتداخل مع إشارات شبكة الاتصالات عند إجراء المكالمات.

 

وقال إنه يوصي باستخدام الحوامل التي تعتمد على المشابك المتحركة في تثبيت الهاتف.

 

في الوقت نفسه، فإن المغناطيس لا يؤثر على المكونات الأخرى للهاتف المحمول مثل البطارية أو التطبيقات العاملة. لكنه يمكن أن يؤدي إلى تلف بطاقة الائتمان أو غيرها من البطاقات التي تحتوي على رقائق إلكترونية، وبطاقات ركوب وسائل المواصلات العامة التي شاع استخدامها عند وضع الهاتف المثبت فيه شريحة مغناطيسية بالقرب من هذه البطاقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عسير صحة عسير

أخبار تهمك

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ يوم

طلائع الجيش يحصل على خدمات عمرو مرعي

منذ أقل من ساعة

تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 12 ساعة

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

البدري يضع شرطا لضم نجم الزمالك للمنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

جماهير الوداد تفتح النار على الناصيري وجاموندي بعد ثنائية الأهلي

منذ ساعة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 8 ساعات

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل..تأجيل قضية مرتضى بإيقاف قرار الأوليمبية لجلسة 1 نوفمبر

منذ ساعة و 13 دقيقة

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

هكذا يمكنك اختيار نظام الملاحة المناسب لسيارتك

صدى- السعودية| "الصحة": 5 آلاف مستفيد من عيادات الطفل السليم

مستشار كلية القادة والأركان يحذر من استخدام تطبيق "face app"

محافظة قنا: برامج خاصة لرعاية الأمومة والطفولة

وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات

بعد مناشدة الصحة.. كيف تواجه الحوامل فيروس كورونا؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

12:52 م

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

01:57 م

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»