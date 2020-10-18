12 ألف مستفيدة من برنامج رعاية الحوامل في صحة عسير

قالت" صحة عسير" إن إجمالي عدد المستفيدات من برنامج رعاية الحوامل في المراكز الصحية تجاوز 12 ألف مستفيدة، وذلك خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الميلادي الحالي 2020.





وأبانت صحة عسير ، أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية للأسّرة بشكل عام ، والحصول على حياة صحية جيدة ، والمحافظة على صحة المرأة الحامل بشكل خاص.





وفي وقت سابق، كان قد قال خبير ألماني إن استخدام المغناطيس في حوامل الهواتف المحمولة في السيارة يؤثر سلبيا على جودة الاتصالات.

وأضاف "رالف دايكمان" الذي يعمل في الاتحاد الألماني للفحص الفني في "راين لاند" أن المجال المغناطيسي الذي توجده قطعة المغناطيس المستخدمة في تثبيت الهاتف على الحامل يمكن أن يتداخل مع إشارات شبكة الاتصالات عند إجراء المكالمات.

وقال إنه يوصي باستخدام الحوامل التي تعتمد على المشابك المتحركة في تثبيت الهاتف.

في الوقت نفسه، فإن المغناطيس لا يؤثر على المكونات الأخرى للهاتف المحمول مثل البطارية أو التطبيقات العاملة. لكنه يمكن أن يؤدي إلى تلف بطاقة الائتمان أو غيرها من البطاقات التي تحتوي على رقائق إلكترونية، وبطاقات ركوب وسائل المواصلات العامة التي شاع استخدامها عند وضع الهاتف المثبت فيه شريحة مغناطيسية بالقرب من هذه البطاقات.