مليار جنيه خلال عامين.. ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:24 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
Advertisements
تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، ولعل خير دليل على ذلك، ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش لقائه بالشباب، فى مؤتمرهم الثالث، الذى عقد بمحافظة الإسماعيلية فى عام 2017، من تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوى لاحتياجات الخاصة.

وعلى نهج الرئيس، وتنفيذا لتكليفاته وتوجيهاته المستمرة، تسير الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، إذ تضع تلك الفئة نصب عينيها، وتولى قضاياهم أهمية كبيرة، فى التوجه التنموى للدولة المصرية، حيث تأتى هذه الفئة فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية فى مصر.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال عامى 2019 - 2020، و2020 - 2021، من واقع التقرير الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول تلك الملامح:

- تم توجيه استثمارات عامة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، تقدر بحوالي مليار جنيه خلال عامي 2019 - 2020، و2020 - 2021.

- تستهدف تلك الاستثمارات تنفيذ 96 مشروعًا تنمويًا.

- تم توجيه استثمارات عامة تقدر بحوالي 856 مليون جنيه خلال العام المالي 2019 - 2020، لتنفيذ 45 مشروعا.

- تم توجيه حوالي 160 مليون جنيه خلال العام المالي 2020 - 2021، لتنفيذ 51 مشروعا.

- استحوذت وزارة الشباب والرياضة على النصيب الأكبر من الاستثمارات خلال العامين، والتى بلغت 768 مليون جنيه، بنسبة حوالى 75%.

- حلت وزارة التربية والتعليم فى المركز الثاني، فحصلت على استثمارات بنسبة 17%.

- واستحوذت محافظة القليوبية على النصيب الأكبر من الاستثمارات بنسبة 74%، وهو ما يمثل 756.1 مليون جنيه.

- يعد مشروع إحلال وتجديد نزل الشباب بنادي السلام بمحافظة القليوبية هو أحد أهم مشروعات الخطة الاستثمارية المُوجهة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة خلال 2019 - 2020، و2020 - 2021، باعتمادات تبلغ حوالي 750 مليون جنيه.

- الهدف الثاني من الأهداف الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي، وهو "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز" يشمل دمج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بدرجة بسيطة في المدارس، وتوفير الرعاية اللازمة لهم وللموهوبين والمتفوقين الذين يحتاجون إلى بيئة داعمة لتعظيم الاستفادة من قدراتهم، هذا بالإضافة إلى توفير بيئة شاملة داعمة لدمج هذه الفئة بمدارس التعليم قبل الجامعي، وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة.

- تتمثل السياسات التنموية المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج عمل الحكومة في تسهيل مُشاركتهم في الأنشطة الثقافية، من خلال التوسع في أنشطة وبرامج فصول تنمية المواهب، وافتتاح وتشغيل قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون المُجهزة بالعديد من الكتب المطبوعة والمطبعات بطريقة "برايل"، وقاعات الفنون والتراث الشفهي.

- وتولى الحكومة اهتمامًا خاصًا لرعاية وتعليم هذه الفئة من خلال التوسع فى فصول ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، وتوفير غرف للمتعلمين بمدارس الدمج، وتوفير برامج تدريبية للأخصائيين والمعلمين لتطوير أسلوب التعامل مع هذه الفئات.

- ومن بين السياسات التنموية التى تقدمها الحكومة استخراج البطاقات التموينية لذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل أو لعدد المستفيدين.

- وتتيح الحكومة فرص العمل لتلك الفئة وفقًا لتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المُعاقين الجديد، رقم 10 لسنة 2018، وتوعية أصحاب العمل به.

- يتم تقديم عدد من الخدمات الصحية لهم، مثل: تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية للكشف المبكر عن الأمراض، وتسجيل الأطفال حديثي الولادة الأكثر عرضة للإصابة بالإعاقة ومتابعة حالاتهم، كذلك العمل على تطوير وتطبيق معايير تقييم الأداء على 100% من مؤسسات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للمعايير الدولية، وتطوير مؤسسات رعاية هذه الفئة.

- بمتابعة تنفيذ البرامج الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال عامي 2018 - 2019، و2019 - 2020، تبين وصول عدد الأشخاص الذين استكملوا آلية الكشف الطبي المميكن لاستخراج تقارير القومسيون المستحدثة إلى 1.2 مليون شخص.

- ووصل عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على مزايا الدعم النقدي إلى 857 ألف شخص،

- بلغ عدد مؤسسات الرعاية والتأهيل التي تم تطويرها إلى 149 مؤسسة.

- تم إنشاء 66 فصل تربية خاصة، وتدريب 26.3 ألف أخصائى ومعلم على التعامل مع هذه الفئة بمدارس الدمج.

- بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية "تنمية مهارات ذوي القدرات الخاصة" 5313 مستفيدا، و6 آلاف مستفيد من أنشطة تفعيل برامج تشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عام ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة اهتمام الدولة المصرية بذوي الاحتياجات الخاصة الفجر الرئيس عبد الفتاح السيسي الخطة الاستثمارية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة

أخبار تهمك

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

طلائع الجيش يحصل على خدمات عمرو مرعي

منذ أقل من ساعة

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 19 ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 9 ساعات

البدري يضع شرطا لضم نجم الزمالك للمنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..تأجيل قضية مرتضى بإيقاف قرار الأوليمبية لجلسة 1 نوفمبر

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ يوم

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 12 ساعة

جماهير الوداد تفتح النار على الناصيري وجاموندي بعد ثنائية الأهلي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.. احتجاجات على تأخر لائحة القانون ووعود بالتطبيق (تقرير)

"سعفان" يسلم 46 عقد عمل للمعاقين.. و71 شهادة أمان للعمالة بشركة دواجن‎

رئيس مؤتمر تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالقليوبية يطالب بكلية للمعاقين بجامعة بنها

والي: هناك 4 مليار و200 مليون جنيه دعم نقدي سنوي من الوزارة لحوالي 900 ألف معاق (فيديو)

برلماني: ذوي القدرات الخاصة سعداء الحظ بتواجدهم في فترة "السيسي"

نماذج مشرفة لشباب من ذوي القدرات الخاصة يتحدون إعاقتهم بالعمل (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

12:52 م

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

01:57 م

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»