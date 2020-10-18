تصريحات مثيرة من شيكابالا قبل ساعات من موقعة الرجاء

قال محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، إن توقف كرة القدم لأكثر من ستة أشهر أثر على كل الفرق، وخاصة الزمالك لأنه قبل الجائحة كان في أفضل مستوياته.





ويلتقي الزمالك مع الرجاء في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وتابع شيكابالا خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: لكننا عدنا الآن واستعددنا جيدًا ونأمل في تحقيق هدفنا وجمهورنا يحتاج لهذا اللقب ونحن في قمة تركيزنا على هدفنا، اللعب بدون جمهور يجعل الفرصة متساوية 50-50 سواء على ملعبك أو خارجه.





ويرتدي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الزي الأزرق البديل، بينما يرتدى الرجاء القميص التقليدي الأبيض في مباراة الغد المقامة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء .





ويعاني الزمالك من غياب التونسي فرجاني ساسي في مواجهة الغد بسبب إصابته بفيرس كورونا، ويفاضل البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك بين محمد حسن وأحمد زيزو للدفع بأحدهما في مواجهة الغد إلى جانب طارق حامد.





وحرص مسئولو الزمالك على صرف جزء من مستحقات اللاعبين في الأيام الماضية وقبل السفر إلى المغرب كنوع من أنواع التحفيز لهم.





ولم تكتف الإدارة بذلك ووعدت اللاعبين بزيادة المستحقات المالية لهم حال تجاوز عقبة الرجاء المغربي، بالإضافة إلى إنهاء ملف التجديد لبعض اللاعبين للحفاظ على تركيزهم.