اتحاد الغرف التجارية يفتح باب الترشيح لإدارة 15 شعبة عامة

قرر الاتحاد العام للغرف التجارية فتح باب العضوية والترشح لمجالس إدارات 15 شعبة عامة، بداية من الثلاثاء المقبل 20 أكتوبر حتى نهاية عمل يوم 19 نوفمبر المقبل ولمدة شهر.





يأتي ذلك نظرا لانتهاء الدورة الحالية لمجالس إدارات تلك الشعب والتي تشمل الشعب العامة للحاصلات الزراعية و لمنتجي الإذاعة والتليفزيون والصيدليات وللأسمدة و لمستخلصي الجمارك وللمصوغات والمجوهرات وللسيارت وللصرافة ولإلحاق العمالة ولتجارة الورق وللأوراق المالية وللدهانات والمشغولات وللأجهزة والأدوات المنزلية وللفرانشايز وللنقل واللوجستيات.





ووجه الاتحاد الدعوة لأعضاء الأنشطة المذكورة إلى الاشتراك في عضوية تلك الشعب والترشح لعضوية مجالس إدارتها على أن يتم تقديم طلبات الاشتراك بمقر الاتحاد «4 ميدان الفلكى – باب اللوق – القاهرة - الدور السادس»، وسداد قيمة الاشتراكات للشعبة النوعية المطلوب الالتحاق بعضويتها علما بأن آخر موعد لتلقي طلبات العضوية والترشيح لعضوية مجالس إدارات الشعب بنهاية يوم عمل الخميس 19 نوفمبر المقبل.