نشرة حوادث الفجر: تأجيل دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار الأوليمبية بعزله لأول نوفمبر

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:07 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

تأجيل إعادة محاكمة 12 متهمًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ28 أكتوبر
أجلت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر إعادة محاكمة 12 متهمًا بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" .. لجلسة 28 أكتوبر المقبل لإستكمال مرافعة الدفاع 
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تأجيل دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار الأوليمبية بعزله لأول نوفمبر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، والتي تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار اللجنة اللأوليمبية المصرية الصادر فى 4 أكتوبر الجارى بجميع بنوده بما فيها وقف «منصور» عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، وإلزام نائب رئيس مجلس إدارة النادى بالدعوة لإجراء انتخابات على منصب رئيس النادى، لجلسة أول نوفمبر المقبل.
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إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد
قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قبول استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جينه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيدة، والقضاء بحبسها 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعةوأوضح أمر إحالة المتهمة سامية أحمد عطية، الشهيرة بـ"سما المصرى" فى القضية رقم 535 لسنة 2020، والمتهمة فيها سما المصرى بسب وقذف الإعلامية "ريهام سعيد".
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تأجيل استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين
قررت محكمة  جنح مستانف المحكمة الاقتصادية، تأجيل  استئناف سما المصرى على  الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية بمعاقبتها بالحبس سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة،  فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم  المجتمع المصري،  لجلسة 16 نوفمبر للمستندات.
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