التمثيل العمالى بالرياض: توفير الكوادر المصرية اللازمة التى لا يشملها "التوطين" لإحدى الشركات

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تلقى وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلي أنه قام بالتنسيق مع إحدى الشركات  التي تعمل في مجال الأغذية لزيادة عدد العاملين المصريين بها، وتوفير الكوادر اللازمة من خلال مكتب التمثيل العمالي فى حالة رغبتها في استقدام العمالة لها لشغل الوظائف المتاحة لديها والتي لا يشملها نظام التوطين.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي: إنه قام بمرافقة المستشار القانوني بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بزيارة شركة بيبسكو -الشركة السعودية للمأكولات الخفيفة  والتى تعد من الشركات الرائدة في مجال الأغذية بالمملكة العربية السعودية لتوفيق أوضاع المواطن المصري "رامي.ز.ن" والذى يعمل مندوب مبيعات بالشركة ويرغب فى الحصول على تأشيرة خروج نهائي ولم تمانع إدارة الشركة فى ذلك تقديراً لظروفه، كما تم التنسيق أيضاً لزيادة عدد العاملين المصريين بالشركة وتوفير الكوادر اللازمة للشركة من خلال مكتب التمثيل العمالي فى حالة رغبة الشركة في استقدام العمالة لها لشغل الوظائف المتاحة لديها والتي لا يشملها نظام التوطين.

وأشار الملحق العمالي أنه تم لقاء عدد من العاملين المصريين بالشركة والاطمئنان عليهم والذين عبروا عن سعادتهم البالغة باهتمام وزارة القوى العاملة والبعثة الدبلوماسية المصرية بالرياض بالعاملين المصريين وزيارتهم فى أماكن عملهم. 

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