"تموين المنيا"يحرر 61 مخالفة خلال حملات رقابية بجميع المراكز

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:01 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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حررت مديرية التموين بالمنيا، 61 مخالفة تموينية متنوعة بالمرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس.

من جانبه أوضح محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، ان الحملات اسفرت عن تحرير 61 مخالفة، منها 49 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – عدم وجود شهادات صحية – عدم وجود سجلات -اخري مخابز) بالإضافة لتحرير 10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار – تجار تموينيين – قضايا اخري متنوعة)، كما تم ضبط مخالفتين في مجال متابعة المواد البترولية.

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