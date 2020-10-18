رئيس "الأسقفية" يترأس قداسا بالإنجليزية لخدمة الأجانب

Advertisements

ترأس الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الأحد صلوات القداس الإلهي باللغة الإنجليزية في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك وذلك ضمن خدمة الأجانب التي تقدمها الكنيسة



في عظة القداس، روى حنا قصة خروج شعب إسرائيل من أرض مصر حين كان الله يسير أمامهم على هيئة عمود سحاب في النهار وعمود نار في الليل إلا أنهم أثناء صعود موسى إلى الجبل عبدوا عجلًا ذهبيًا مما تسبب في غضب الله عليهم مضيفًا: تضرع موسى إلى الله حتى يغفر خطيئتهم ويستمر معهم في رحلتهم إلى أرض كنعان.



وقال حنا: الله يريدك أن تعرفه لا أن تعرف عنه مستشهدا بالآية " أريد أن أعرفك وتعرفني طريقك، أرني مجدك" مؤكدًا نحن نرى مجد الله في أشياء كثيرة في الطبيعة وفي المحبة وفي الغفران.



وشدد رئيس الأساقفة: المعرفة في العهد القديم هي علاقة حميمة بين طرفين فهي ليست مجرد معرفة سطحية فاحرصوا على القرب من الله ومعرفته جيدًا كما كان موسى يصلي له ويطلبه فيجيبه.



فيما حرصت الكنيسة على التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الأدوات الشخصية بالإضافة إلى تقسيم مقاعد الكنيسة بالشكل الذي يضمن التباعد الاجتماعي.