رئيس جامعة المنيا يتابع تطبيق نمط التعليم الهجين خلال محاضرته

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تابع الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم معدلات وآليات تطبيق نمط التعليم الهجين بكليات جامعة المنيا خلال عقد أولي محاضراتها المباشرة بكليات التربية، والتربية للطفولة المبكرة، ودار العلوم.



وأطمأن رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية على انتظام سير العملية التعليمية بالمحاضرات المباشرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال عقد فعاليتها بالنظام الجديد، والالتزام بالجداول الدراسية للطلاب وتناوب حضورهم طبقًا للمجموعات المعدة لمختلف الفرق الدراسية لتقليل الكثافة الطلابية، والالتزام بارتداء الماسك الطبي "الكمامة"، وتحقيق التباعد داخل قاعات الدراسة، وعدم السماح بتبادل المقتنيات الشخصية للطالب مع زملائهم.



وحرص د. مصطفي عبد النبي خلال جولته الالتقاء بالطلاب، والرد على استفساراتهم في كل ما يخص التعليم الهجين، وقياس مدى استيعابهم وتفاعلهم مع النمط الجديد للتعليم الجامعي.



ومن جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات، أنه تم إعداد فيديو توضيحي للطلاب عن كيفية التعامل مع المنصات التعليمية الإلكترونية على موقع الجامعة، والحصول على البريد الإلكتروني الجامعي والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتميزة للبريد الإلكتروني، وحزم البرامج المجانية التي تتحمل الجامعة تكلفة تراخيصها.



كان في مرافقة رئيس الجامعة ونائبه خلال جولتهما اليوم، الدكتور عيد عبد الوحد عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور إدريس سلطان وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، والعميد أسامة فوزي مدير الأمن الإداري، ووليد عبد القوي عام رعاية الطلاب.

