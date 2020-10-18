رئيس جامعة المنيا يتابع تطبيق نمط التعليم الهجين خلال محاضرته

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:53 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
Advertisements
تابع الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم معدلات وآليات تطبيق نمط التعليم الهجين بكليات جامعة المنيا خلال عقد أولي محاضراتها المباشرة بكليات التربية، والتربية للطفولة المبكرة، ودار العلوم.

وأطمأن رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية على انتظام سير العملية التعليمية بالمحاضرات المباشرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال عقد فعاليتها بالنظام الجديد، والالتزام بالجداول الدراسية للطلاب وتناوب حضورهم طبقًا للمجموعات المعدة لمختلف الفرق الدراسية لتقليل الكثافة الطلابية، والالتزام بارتداء الماسك الطبي "الكمامة"، وتحقيق التباعد داخل قاعات الدراسة، وعدم السماح بتبادل المقتنيات الشخصية للطالب مع زملائهم.

وحرص د. مصطفي عبد النبي خلال جولته الالتقاء بالطلاب، والرد على استفساراتهم في كل ما يخص التعليم الهجين، وقياس مدى استيعابهم وتفاعلهم مع النمط الجديد للتعليم الجامعي.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات، أنه تم إعداد فيديو توضيحي للطلاب عن كيفية التعامل مع المنصات التعليمية الإلكترونية على موقع الجامعة، والحصول على البريد الإلكتروني الجامعي والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتميزة للبريد الإلكتروني، وحزم البرامج المجانية التي تتحمل الجامعة تكلفة تراخيصها.

كان في مرافقة رئيس الجامعة ونائبه خلال جولتهما اليوم، الدكتور عيد عبد الوحد عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور إدريس سلطان وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، والعميد أسامة فوزي مدير الأمن الإداري، ووليد عبد القوي عام رعاية الطلاب.

أخبار تهمك

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

طلائع الجيش يحصل على خدمات عمرو مرعي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 8 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يضع شرطا لضم نجم الزمالك للمنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 19 ساعة

جماهير الوداد تفتح النار على الناصيري وجاموندي بعد ثنائية الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ يوم

تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل..تأجيل قضية مرتضى بإيقاف قرار الأوليمبية لجلسة 1 نوفمبر

منذ ساعة و 14 دقيقة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

12:52 م

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

01:57 م

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»