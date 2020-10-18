هجوم على ناقلة نفط جديدة في خليج غينيا

أعلنت شركة الأمن البحري "درياد غلوبال"، اليوم الأحد، أن قراصنة هاجموا ناقلة نفط جديدة في خليج غينيا، وفقًا لروسيا اليوم.

واحتجز القراصنة، ناقلة النفط "بي-تي-أي نايل" المسجلة في هونغ كونغ، في وقت متأخر من مساء أمس، على بعد 115 ميلا بحريا جنوبي ميناء لومي، عاصمة توغو.

وبحسب الشركة، صعد القراصنة على متن الناقلة التي لا تأتي منها أي إشارات أو معلومات عن حالة أفراد طاقمها، الذين لم يتم الكشف عن جنسياتهم.

ويعد الإعتداء القرصني على الناقلة "بي-تي-أي نايل" هو الثاني من نوعه خلال يوم السبت، بعد هجوم تعرضت له ناقلة "ميثات برينسيس" للغاز المسال، وهي راسية قبالة ميناء مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، حيث جرى احتجاز مواطن فلبيني كرهينة.

ويذكر أن خليج غينيا من أكثر مناطق العالم تعرضا لهجمات القراصنة، حيث احتجز 80 بحارا كرهائن على يد القراصنة منذ بداية العام الجاري، ما يشكل 95% من الأشخاص المخطوفين في البحار عبر العالم، وفقا لمعطيات المكتب البحري الدولي.