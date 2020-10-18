"العامة للصوامع "تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي هبوط جماعي للمؤشرات ، وتصدر سهم العامة للصوامع والتخزين الأكثر ارتفاعاً بالبورصة بنسبة 8.7% وبسعر 49.6 جنيه ، تلاه سهم ا لشرقية الوطنية للامن الغذائي بنسبة 7.6% وبسعر 8.1 جنيه.

وجاء في الترتيب الثالث سهم دلتا للانشاء والتعمير بنسبة 7.6% وبسعر 9.3 جنيه، ثم سهم القاهرة الوطنيةلاستثمار والاوراق المالية بنسبة 7.6% وبسعر 5.3 جنيه ، ثم سهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 6% وبسعر 15.9 جنيه.

وخسر رأس المال السوقي بالبورصة المصرية اليوم نحو 6.5 مليار جنيه، مغلقاً تعاملاته عند 624.244 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 11185 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2105 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 13059 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4262 نقطة.