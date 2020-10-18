"العامة للصوامع "تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:43 م
الأسهم الاكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية
الأسهم الاكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي هبوط جماعي للمؤشرات ، وتصدر سهم العامة للصوامع والتخزين الأكثر ارتفاعاً بالبورصة بنسبة 8.7% وبسعر 49.6 جنيه ، تلاه سهم الشرقية الوطنية للامن الغذائي بنسبة 7.6% وبسعر 8.1 جنيه.

وجاء في الترتيب الثالث سهم دلتا للانشاء والتعمير بنسبة 7.6% وبسعر 9.3 جنيه، ثم سهم القاهرة الوطنيةلاستثمار والاوراق المالية بنسبة 7.6% وبسعر 5.3 جنيه ، ثم سهم دلتا للطباعة والتغليف  بنسبة 6% وبسعر 15.9 جنيه.

وخسر رأس المال السوقي  بالبورصة المصرية اليوم نحو 6.5 مليار جنيه، مغلقاً تعاملاته عند 624.244 مليار جنيه.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 11185 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2105 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 13059 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4262 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2869 نقطة.

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